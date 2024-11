„Eu in afara ca am luat o aprobare pamantul asta e cumparat e al meu si vreau sa mi fac o casa un chirpici ce vreau eu si trebuie sa cer aprobare sa platesc niste impozite niste taxe ca sa mi dea dosarul bine le platesc si mi fac casa si cand casa e gata cu ce ma ajuta pe mine statul pentru casa mea?

Tot ce cumpar, cumpar cu TVA, cum spuneam, din suta de lei 50 e data si in sfarsit ma bucur am o casa am un cuib in care sa dorm si eu.

Orice animal isi face cuib si gandacul de colorado si tot gandacul si pasarea isi face un cuib si vii si spui ai facut casa? Da impozit, pai m-ai ajutat tu cu ceva?”

Un om de afaceri român a fost jefuit printr-o aplicație instalată pe telefon. Cum l-a păcălit escrocul