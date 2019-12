Reţete de Revelion 2020. Cum se prepară salata de boeuf delicioasă

Asa cum spune si titlul este vorba despre o salata chiar de „boeuf” (bou, vita) facuta pe baza unei supe limpezi din rasol de vita si multe zarzavaturi. In urma salatei ramane un consommé clar de vita in care se pot fierbe taietei de casa sau galuste de gris, scrie savoriurbane.com.

CUM SE PREPARA SALATA DE BOEUF

Zarzavaturile fierte in supa de carne de vita (nu separat, in multe craticioare) au o savoare deosebita! La o adica nici nu mai trebuie pusa carnea fiarta in salata, fiind suficient gustul primit de zarzavaturi – in acest caz ar fi o salata a la russe – Olivier. In cazul de fata, s-a pus si carnea. Zarzavaturile nu se pun la fiert deodata cu carnea, ci dupa o ora (de cand incepe ea sa fiarba).

Daca totusi va doriti o asemenea salata de boeuf pe masa de Revelion, atunci veti gasi un tutorial de decorare al acesteia la finalul retetei. Cam asa aratau salatele acum 200 de ani, in perioada victoriana. La noi au ramas in moda pana in anii ’80 ai secolului 20, daca nu dainuieste trendul si acum. Decat sa pui pe masa piftii in forma de porc facute in PET… mai bine o salata de boeuf inzorzonata, conform savoriurbane.com.

CE CARNE ALEGEM PENTRU SALATA DE BOEUF?

Ideal al fi sa gasim rasol de vita cu os (Motsching), genunchi de vita sau rondele de rasol cu tot cu osul cu maduva. Ce buna e maduva fierbinte scoasa din oase direct pe paine prajita! Cu un pic de sare si piper sau hrean ras, este un deliciu! Daca nu gasiti genunchi de vita, se poate folosi asa zisa „carne de vita pentru ciorba” – bucati de piept cu straturi alunecoase de tesut conjunctiv si oase (coaste sau rondele de picior de vita). Pentru salata de boeuf, se face și o maioneza cu mult mustar! Mustarul merge extraordinar cu carnea fiarta de vita. Citește aici reteta completa de salata de beuf!

DE CE ESTE ATÂT DE DELICIOASĂ SALATA DE BOEUF

Salata de boeuf este delicioasă datorită maionezei, grăsimii, dulceții din morcovi, dar și cartofilor. Termenul "boeuf" provine din limba franceză şi înseamnă "vită".

Rețeta inițială de salată boeuf

Mult savurata salată de boeuf, nelipsită de pe masa românilor la marile sărbători, ascunde o istorie nu de mulți știută.

Aperitivul îşi are originea în Rusia, unde a apărut pe la 1860, creat de bucătarul belgian Lucien Olivier la unul dintre cele mai mari restaurante din Moscova, Ermitaj.

Reţeta inițială a fost furată de la un bucătar francez, însă era diferită. Ea conținea vită, vânat, caviar şi curcan afumat. Ulterior, rețeta a fost adaptată cu ingrediente accesibile şi oamenilor de rând: cartofi, castraveți, morcovi și piept de pui.

ALTĂ RETETA SALATA DE BOEUF. CUM SE MAI POATE PREPARA O SALATA DE BOEUF DELICIOASA

Pentru început aveți nevoie de un kilogram de cartofi, 500 de grame de morcovi, 400 de grame de castraveți și gogoșari murați și 450 de grame de carne de vită. Puneți la fiert cartofii, morcovii și carnea de vită.

După ce au fiert suficient, ingredientele sunt tăiate în cubulețe mici și sunt amestecate cu mâna, pentru a combina cum se cuvine aromele. Ulterior adăugați, în funcție de preferințe, maioneză.