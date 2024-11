Ingredientele pentru foaia de bezea:

Ingrediente pentru cremă:

250 g mascarpone

200 g frișcă

Esență vanilie

2 linguri zahăr pudră

Mure

Zmeură

Afine

Vedeta TV își începe aventura culinară prin a face foaia de bezea, din doar câteva ingrediente, și explică ușurița cu care se poate prepara și cât trebuie să stea la cuptor.

„Vreau să facem ceva cu totul și cu totul deosebit. Ruladă cu cremă de mascarpone și fructe de pădure. Mi-a rămas de la gogoși trei albușuri și am zis ce să fac cu ele. Am calculat pentru cele trei albușuri pe care le am eu cantitățile. Îmi trebuie 80 g de zahăr tos, 60 g de zahăr pudră, o linguriță de oțet, un praf de sare, 18 g de amidon și avem acești fulgi de migdale.

În bolul mixerului punem albușurile de ou și praful de sare și începem să batem albușurile până când devin spumă. Apoi adăugăm oțetul, iar treptat și zahărul tos și batem până când se topește tot zahărul. Așa arată bezeaua mea și voi pune acum zahărul pudră și amidonul peste. Incorporez de data asta cu o spatulă, nu foarte mult, să nu se lase bezeaua. Vom turna foaia de ruladă în tavă.

Punem și sub foaie foarte puțină cremă, pentru a ține. Aceasta este cea mai grea operațiune dintre toate, pentru că trebuie să întindem bezeaua într-un strat cât mai uniform. Deasupra presărăm niște fulgi de migdale. Arată foarte bine ca decor. Se poate și fără. Fulgii aceștia se vor prăji și vor da o notă de crocant. Am pus deja să se încingă cuptorul la 180 de grade, cu ventilație și băgăm la cuptor pentru vreo 25 de minute.”, a spus Gabriela Cristea.

Cât timp foaia de bezea este la cuptor, Gabriela Cristea pregătește crema din mascarpone, esență de vanilie și frișcă, amestecă totul, iar după ce a scos foaia, întinde crema și adaugă un strat generos de fructe, după care rulează.

„Între timp spălăm fructele de pădure. Eu am ales zmeură cu mure și afine. Le spălăm, apoi trebuie să stea la scurs pentru a nu avea apă deloc. Fructe puneți cam câte considerați de cuviință.

Mie îmi place să pun câteva fructe. Cam așa arată foaia de copt după 25 de minute. O dăm deoparte. Presărăm o foaie cu zahăr pudră peste tot ca să nu se lipească foaia de bezea, punem una peste alta, iar cea mai mare operațiune este să desfacem foaia de copt de pe bezea, mai ales că stratul a fost destul de subțire. Punem în bolul de bătut 250 g de mascarpone și 200 g de frișcă. Avem și o esență de vanilie și mai pun și două linguri zdravene de zahăr pudră. Amestecăm totul și crema e gata. Întindem crema cât mai uniform cu răbdare. Am spălat fructele și încep să le pun cât mai uniform, să fie fructe peste tot, iar acum începem să rulăm cât mai strâns, ca să iasă o ruladă bună. Ce frumoasă este! La sfârșit, după ce am rulat bine, punem într-o tavă. La final mai punem și zahăr pudră și cam asta este. Ar putea fi o rețetă foarte bună pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Nu e greu de făcut și este extraordinar de bună.”, a explicat vedeta tv.