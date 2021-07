"În '90 eram în clasa a 12-a și, nu știu câți dintre dvs știți unde era sediul PNL în '90 -pe Calea lui Traian, unde este CEC acum (]n Râmnicu Vâlcea - N.R.) ... O căsuță mică, cu afișe cu Radu Câmpeanu, înainte de alegeri... Și în 90, cu un grup de prieteni și cu, cei care o cunoașteți pe doamna profesoară de engleză, am fost și (...) ne-am înscris în Partidul Național Liberal. În '90, cred că era februarie-martie, înainte de alegeri. Deci atunci a început povestea mea cu Partidul Național Liberal. După aceea am plecat din țară și am reînnoit povestea în 2016, la București”, a spus Florin Cîțu.

„Și eu m-am înscris în Partidul Național Liberal în 1990, dar eu am rămas membru 30 de ani, alături de dumevostră," a povestit Ludovic Orban. Liderul PNL a făcut și el o comparație între lupta politică și urcatul de munte. "„Noi ăştia care am trăit de o parte şi de cealaltă a muntelui (Orban s-a născut în Brașov - N.R.) simţim parcă lucrurile altfel, avem o altă percepţie asupra spaţiului, asupra înălţimilor, asupra modului în care trebuie să urci în viaţă. Când urci muntele, îl urci la picior şi îţi trebuie suflu, nou sau vechi, dar îţi trebuie suflu, tată”, a declarat Orban.