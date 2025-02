Potrivit Codului Rutier, în România, ”viteza maximă admisă în afara localităților pentru cei care au mai puțin de un an de practică de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse”.

Cu toate acestea, foarte puțini sunt șoferii care respectă această prevedere legală și din păcate, nici poliţiştii nu par să sancţioneze încălcarea acestui regulament.

"Este lege, este regulă, trebuie să mergi mai încet. Aşa cum atunci când mergi cu remorca ar trebui să mergi cu 10 km/h mai încet decât limita legală pentru acel vehicul. Doar în afara localităţii, să ne înţelegem. E o regulă care nu e aplicată, din păcate, la noi, aşa cum se întâmplă cu multe alte reguli, dar care are multă logică. Şoferul începător este mai puţin abil, riscul să scape maşina de sub control e mai mare. Dar nu se respectă, din contră. De multe ori am păţit să merg regulamentar şi să fiu depăşit de maşini care au acel semn de începător. E foarte adevărat că mai sunt şi maşini care au acel semn pentru că un membru al familiei este începător, iar celălalt nu mai dă semnul jos.

Am păţit şi eu, cred că toţi am păţit, să mergem cu viteza legală şi să te depăşească unul cu semn de începător. Şi e clar că el are, în cazurile astea, peste viteza legală. Dar e o lege pe care nu o aplică mai nimeni", a declarat Titi Aur.

La rândul său, Tavi Perţea, unul dintre cei mai cunoscuţi poliţişti de pe reţelele sociale, afimră că "potrivit legii din România, nu este nicio restricţie privind purtarea semnului de începător pe maşină, chiar dacă nu mai eşti începător”.