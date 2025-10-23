În România, un exemplu surprinzător de apropiat de acest model este Sectorul 3 al Capitalei — o administrație care, deși funcționează în interiorul Bucureștiului, și-a conturat o identitate urbană proprie, comparabilă cu orașe europene de rang mediu.

Regenerare și planificare urbană

Prin reamenajarea bulevardelor Unirii, Decebal și Iuliu Hațieganu, Calea Vitan, Nicolae Grigorescu, Idecembrie 1918, Camil Ressu, Theodor Pallady prin extinderea coridoarelor verzi și dar și modernizarea a sute de străzi, Sectorul 3 a devenit cel mai amplu exemplu de regenerare urbană din România. Lucrările vizează nu doar infrastructura, ci și refacerea logicii urbane — prioritizarea pietonilor, integrarea spațiilor publice și crearea unui oraș mai coerent funcțional.

Sustenabilitate și energie verde

Implementarea sistemelor fotovoltaice în școli și clădiri publice, utilizarea iluminatului stradal inteligent și plantarea a peste 500.000 de arbori plasează Sectorul 3 în rândul administrațiilor locale care tratează mediul ca infrastructură. În termeni de suprafață verde raportată la număr de locuitori, sectorul depășește valorile medii ale marilor orașe românești.

Digitalizare administrativă

Registratura online, semnătura digitală, aplicațiile mobile pentru cetățeni și publicarea integrală a hotărârilor Consiliului Local fac din Sectorul 3 una dintre cele mai digitalizate administrații locale din Europa de Sud-Est.

Comparație cu orașe europene similare

Brno (Cehia) – Al doilea oraș ca importanță din Cehia a devenit un model de integrare urbană și dezvoltare universitară. Prin proiecte precum Brno Smart City, administrația a reușit să conecteze infrastructura, transportul și serviciile publice într-un sistem digital unitar. Sectorul 3 urmează un parcurs asemănător, dar adaptat contextului românesc: dezvoltarea infrastructurii verzi și digitalizarea simultană a administrației, într-un oraș aflat în continuă transformare. Wrocław (Polonia) – Cunoscut pentru reabilitarea patrimoniului istoric și pentru managementul integrat al spațiilor publice, Wrocław a devenit simbolul reconversiei urbane inteligente. Proiectele de regenerare din Sectorul 3, precum transformarea Halei Laminor, se înscriu în aceeași logică — valorificarea patrimoniului industrial prin funcțiuni culturale și educaționale.

Debrecen (Ungaria) – Oraș universitar și pol industrial emergent, Debrecen s-a dezvoltat prin investiții constante în educație aplicată și parteneriate cu mediul privat. Modelul este similar celui adoptat în Sectorul 3, unde învățământul dual și proiectele educaționale tematice asigură legătura directă între formare și piața muncii.