În lipsa ajutorului de la stat, unii au început să învețe limba română. Cu toate acestea, refugiații ucraineni întâmpină tot mai multe dificultăți, mai ales când vor să își găsească un loc de muncă. Unii deja s-au angajat, dar foarte mulți nu își pot echivala diplomele, au copii mici, sau sunt aproape de vârsta de pensionare.



"Suntem de un an în România, locuim la chirie și încerc din greu să îmi găsesc un loc de muncă. Am trei copii mici de care trebuie să am grijă", spune o refugiată.



"Sunt din ce în ce mai mulți cei care vin să ia mâncarea care rămâne din centru. Oamenii ăștia de aproape șase luni de zile n-au niciun ban de la statul român.

Chiar dacă noi avem impresia că vedem mașini elegante, sau haine frumoase, sunt mașinile și hainele pe care ei le-au avut când au plecat din țară. În realitate, suportul lor înseamnă că ar putea să stea într-un centru", a declarat Mihaela Munteanu, coordonator al Centrului de Asistență Umanitară și Socială din Nicolina

Majoritatea ucrainenilor vor să se întoarcă acasă, imediat ce situația din țara lor le va permite acest lucru. Chiar dacă mulți și-au înscris copii la școală în țara noastră, aceștia au doar statut de audienți, adică nu primesc note. Părinții nici măcar nu știu dacă școala din România va fi recunoscută în Ucraina.