„Reformă” marca Bolojan. În ianuarie l-a demis pe șeful vămilor, iar acum la reangajat și l-a pus vicepreședinte
Ilie Bolojan pare să fi reinventat rocada. Foto/Inquam
Reforma adinistrativă are tendința să devină o glumă de prost gust a actualei coaliții de guvernare. După ce l-a dat afară în luna ianuarie pe șeful vămilor, acum Ilie Bolojan l-a adus înapoi și l-a făcut vicepreședinte.
În România administrativă a începutului de an 2026, conceptul de „remaniere” a căpătat o definiție demnă de teatrul absurdului. Premierul Ilie Bolojan, într-un exercițiu de autoritate care a durat exact cât o vacanță scurtă, l-a demis în ianuarie pe Alexandru Bogdan Bălan din funcția de președinte al Autorității Vamale Române, doar pentru a-l reintroduce în sistem pe ușa din față – dar cu un titlu ușor mai modest – doar o lună mai târziu.
Așadar, după ce l-a găsit „incompatibil” cu prima funcție în stat la nivel vamal, premierul s-a răzgândit subit și l-a numit pe același Bălan în poziția de vicepreședinte. O mișcare tactică ce pare să spună: „Nu ești bun de șef, dar ești de neînlocuit ca secund”.
Bolojan a reinventat rocada
Premierul Ilie Bolojan a decis în ianuarie 2026 să îl demită pe acesta, lăsând locul lui Mihai Savin. „Curățenia” a durat însă puțin. Doar o lună mai târziu, în februarie 2026, același premier pare să fi realizat că Vama Română pur și simplu nu poate funcționa fără „expertiza” lui Bălan, renumindu-l în instituție, de data aceasta pe funcția de vicepreședinte.
Se pare că în viziunea actualului Guvern, competența este o resursă atât de rară încât trebuie să reciclăm aceleași figuri controversate, indiferent de câte umbre lasă trecutul lor asupra instituțiilor statului.
Realitatea Plus i-a cerut un punct de vedere premierului Ilie Bolojan pe această temă, însă până la ora redactării acestei știri nu am primit răspuns.
