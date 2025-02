Vacanțe tradiționale, sejururi la mare și la munte, în țară și străinătate sau city break-uri în marile capitale europene pot fi găsite în aceste zile la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, cu prețuri mai mici chiar și cu 65% pe durata evenimentului.

Târgul de Turism al României are loc în perioada 20-23 februarie 2025, la Romexpo.



Un număr de 193 de expozanți, mai mult de jumătate dintre ei veniți de peste hotare, expun oferte care îmbie vizitatorii cu destinații exotice, precum Egipt, Thailanda sau Maldive, dar și cu oferte în stațiunile balneo autohtone.



De asemenea, vizitatorii pot găsi oferte pentru petrecerea Sărbătorilor Pascale, dar și pentru minivacanța de 1 Mai.



Delta Dunării rămâne una dintre cele mai tentante destinații de vacanță pentru 2025, datorită ofertelor generoase care cuprind pachete de servicii complete, de la cazare și masă, până la transport pe apă și excursii opționale pentru birdwatching sau pescuit recreativ. În plus, plajele sălbatice din Sfântu Gheorghe și Sulina atrag numeroși vizitatori.



Riviera Românească se menține în topul destinațiilor de vacanță preferate, ofertele pentru prima lună de sezon estival plecând de la 182 lei/persoană pentru 5 nopți de cazare, fără servicii de masă, la un hotel de 2* din Eforie Nord, și pot ajunge la 3.264 lei/persoană/5 nopți de cazare cu servicii all inclusive și reducere de 38% până la sfârșitul lunii martie, pentru un hotel de 5* din Mamaia.



Hotelurile all inclusive cu servicii complete de cazare, masă și divertisment devin din ce în ce mai atractive, numărul acestora crescând la 54 de unități în 2025, față de 51 în 2024, cu 12.583 de camere, în hoteluri de 3, 4 și 5 stele.



Pentru zona de munte, în perioada Sărbătorilor Pascale, ofertele încep de la 527 lei/persoană pentru un sejur de 3 nopți cu mic dejun în Predeal și ajung la 1.884 lei/persoană pentru un sejur de 3 nopți în Sinaia, cu demipensiune, meniu tradițional și program artistic live. Cele mai căutate stațiuni sunt cele de pe Valea Prahovei și Poiana Brașov.



Pasionații de călătorii sunt așteptați cu reduceri care ajung și la peste 60% pentru vacanțele de vară în destinații populare precum Egipt, Grecia, Italia, Spania și Turcia, scrie Agerpres.