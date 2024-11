În prime time, în sfertul de ora 21.30-21.45, s-au înregistrat peste 8,2 puncte de rating, pe segmentul de public de peste 18 ani, din mediul urban, o audiență fără precedent, nemaintâlnită în istoria alegerilor prezidențiale. Călin Georgescu a răspuns tututor întrebărilor care au născut controverse în spațiul public.

ANCA ALEXANDRESCU: Partidele și politicienii nu au înțeles nimic din ceea ce s-a întâmplat

"Este o surpriză având în vedere faptul că este o audiență istorică. Cifrele pe care le-am văzut azi-dimineață confirmă că partidele și politicienii nu au înțeles nimic din ceea ce s-a întâmplat, aștept cu nerăbdare să văd ce se întâmplă azi la CCR.

Sunt emoționată, nu am avut niciodată o audiență atât de mare, am fost aproape de audiențele marilor posturi generaliste, Pro TV și Antena 1, ceea ce dovedește cât de mare este dorința oamenilor ca România să redevină ceea ce a fost odată. În această dimineață am pornit pe pagina mea de FB o mișcare, îi îndemn pe români să-și pună tricolorul la profil, să arătăm că ne pasă.

N-am ascuns faptul că-l cunosc de foarte mulți ani pe Călin Georgescu, eu fiind singura care l-am invitat la emisiune, a fost un foarte bun prieten al tatălui meu, iar aseară l-am simțit foarte calm, chiar și când l-am întrebat ce va face dacă CCR va decide anularea alegrilor, a îndemnat la calm și la cumpătare, de ambele părți. Nu sunt neapărat o susținătoare a domului Georgescu, ci a ideilor exprimate de el. Aș mai vrea să spun că, după audiențele de aseară, avem dovada clară că românii vor să-și ia țara înapoi. Am primit aseară mii de mesaje de la oameni cu care nu am interacționat niciodată, iar semnalul este că "gata, românii s-au trezit și vor să-și ia țara înapoi!" a afirmat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.