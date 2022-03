Reacțiile la discursul lui Joe Biden au fost amestecate, unii considerând retorica sa periculoasă și cuvintele goale, în timp ce alții au lăudat forța mesajului și l-au inclus în categoria marilor discursuri susținete, de-al lungul timpului, de liderii de la casa Albă, scrie publicația americană.

"Discursul președintelui Biden la Varșovia a fost magnific. Am urmărit finalul de câteva ori.

@POTUS (Președintele - N.R.) a vrut să spună, și a spus, despre Putin că: „acest om nu poate rămâne la putere”. Și a adăugat, ca subliniere, „Pentru numele lui Dumnezeu”. Așa este corect: negociați de pe poziție de forță," a scris congresmenul Ted Lieu.

President Biden’s speech in Warsaw was magnificent. I watched the end several times. @POTUS wanted to say, and did say, about Putin that: “this man cannot remain in power.” And he added “For God’s sake” for emphasis. This is the right thing to do: negotiate from strength. https://t.co/GwND4pegfF — Ted Lieu (@tedlieu) March 26, 2022=

Pe de altă parte, Richard Haass, un diplomat american de rang înalt și cu o mare experiență internațională, l-a criticat pe Biden pentru declarația potrivit căreia președintele rus Vladimir Putin "nu poate rămâne la putere".

Într-o postare făcută duminică pe Twitter, Haass, președintele Consiliului pentru Relații Externe al SUA, a opinat că Biden a "făcut ca o situație dificilă să devină și mai dificilă și o situație periculoasă și mai periculoasă".

"Ar trebui să existe două priorități în acest moment: încheierea războiului în termeni pe care Ucraina îi poate accepta și descurajarea oricărei escaladări din partea lui Putin. Iar acest comentariu a fost în contradicție cu ambele obiective", a declarat Richard Haass.

”Așa cum s-a mai spus, nu poți merge la război decât cu armata pe care o ai. Nu mai puțin adevărat este că nu poți încheia un război decât cu adversarul pe care îl ai. Faptul că Rusia lui Putin a acționat în mod criminal nu schimbă acest adevăr. Schimbarea de regim poate fi o speranță, dar nu poate constitui baza strategiei noastre”, a afirmat Haass, într-o postare pe Twitter.

The comments by @potus made a difficult situation more difficult and a dangerous situation more dangerous. That is obvious. Less obvious is how to undo the damage, but I suggest his chief aides reach their counterparts & make clear US prepared to deal with this Russian govt. https://t.co/AMGx6KzToP — Richard N. Haass (@RichardHaass) March 27, 2022

Politologul Lary Sabato, specialist în doctrinele liderilor de la Casa Albă, a comparat replica lui Biden "”Pentru numele lui Dumnezeu, acest om (Putin) nu mai poate rămâne la putere!” cu alte replici memorabile din trecut: "Privesc discursul lui Biden de la Varșovia. Imi amintește de John F. Kennedy cu “Ich bin ein Berliner” (1963) și Ronald Reagan “Domnule Gorbaciov, dărâmați zidul ăsta (Zidul Berlinului, simbolul separării blocului comunist de cel capitalist (N.R.) (1987). De excepție."