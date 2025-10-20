„Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4,” a afirmat premierul într-o postare pe pagina sa de socializare. El a subliniat că reforma pensiilor rămâne un obiectiv al întregii coaliții și că Guvernul poate relua proiectul fără modificări pe fond. În plus, premierul a afirmat că, întrucât obiecția CCR a fost una strict procedurală, Executivul poate relua procedura.

Problema privilegiilor sociale și bugetare

Ilie Bolojan a explicat că pensiile actuale ale magistraților reprezintă „privilegii insuportabile social și bugetar”. „Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea,” a punctat premierul.

Grindeanu, întrebat despre decizia CCR pe legile speciale: „Trebuie să ne mișcăm rapid pentru reluarea discuțiilor pe legea magistraților”

Aspectul procedural semnalat de CCR

Premierul a detaliat cum Guvernul a respectat cadrul procedural privind avizul consultativ al CSM. „Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie,” a precizat Bolojan. Patru dintre judecătorii CCR au considerat că acest termen a fost rezonabil, iar standardul fixat de Curte va fi respectat în continuare.

Planul Guvernului pentru reluarea reformei

Premierul a reafirmat că reforma pensiilor speciale va continua să fie o prioritate. Guvernul se pregătește să relanseze proiectul ținând cont de observațiile CCR, astfel încât să fie respectate toate procedurile necesare pentru validitatea viitoare a legii.

Mesajul către cetățeni

Ilie Bolojan a evidențiat că scopul reformei nu este politic, ci vizează echitatea socială și sustenabilitatea bugetară a României. „Această reformă nu este despre interese politice, ci despre corectitudine și responsabilitate față de contribuabili și viitorul sistemului public,” a mai spus premierul.