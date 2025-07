Poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa au organizat, în noaptea de 19/20 iulie a.c., o acţiune cu forţe mărite, în municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise cu violenţă, prevenirea consumului de alcool şi a altor substanţe, prevenirea şi combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum şi pentru menţinerea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică. La activităţi au participat peste 200 de poliţişti din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră şi investigaţii criminale, precum şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, jandarmi şi poliţişti locali”, anmunţă, duminică, IPJ Constanţa.

Sursa citată a precizat că au fost legitimate aproximativ 1.100 de persoane, totodată fiind oprite, pentru control, peste 650 de autoturisme.

”În urma activităţilor, poliţiştii au aplicat 226 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 140.000 de lei. De asemenea, au fost reţinute, în vederea suspendării, 7 permise de conducere, dintre care 2 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 2 pentru conducere agresivă şi 2 pentru neacordare de prioritate auto”, a transmis sursa citată.

Totodată, au fost retrase 3 seturi de plăcuţe cu numere de înmatriculare şi au fost reţinute 11 certificate de înmatriculare.

În plus, poliţiştii au constatat 8 infracţiuni, dintre care 2 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi 2 pentru conducere sub influenţa substanţelor psihoactive.

”La data de 20 iulie a.c., poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Mamaia au identificat o femeie, de 26 de ani, care ar fi condus un autoturism pe aleea Salamina din staţiunea Mamaia, în timp ce s-ar fi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, aceasta fiind condusă la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge”, arată Poliţia.