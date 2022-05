UPDATE 8:30 A treia fază a unui război pe scară largă în Ucraina începe, anunță consilierul ministrului Afacerilor Interne Viktor Andrusiv.

Ocupanții încep să se pregătească pentru apărarea frontierelor unde s-au oprit, fapt ce arată că au decis să prelungească războiul. Potrivit lui Andrusiv, invadatorii speră că toate crizele provocate de război vor pune Occidentul la masa negocierilor cu Rusia.

UPDATE 8:00 Institutul pentru Studiul Războiului raportează că armata rusă a decis probabil să se retragă din regiunea Harkov, relatează NEXTA.

Astfel, Forțele Armate Ucrainene au reușit să țină piept ofensivei ruse asupra unuia dintre cele mai mari orașe ale țării și să împingă armata lui Putin tot mai aproape de granițele sale de stat.

