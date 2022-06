Bombardamentele nu contenesc în Ucraina. Un oraș din centrul Ucrainei - Kremenciuk, a fost lovit de rachete rusești și a făcut mai mutle victime printre civili, a anunțat guvernatorul militar al regiunii Poltava.

🚨🚨BREAKING: russian 🇷🇺 occupiers hit a civilian facility in #Kremenchug. There are casualties among civilians.



Local authorities are yet to release details.



