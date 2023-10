Violențe extreme, vineri, în Egipt. Zeci de oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima respingerea față de agresiunea israeliană și în ceea ce privește planurilor de relocare a populației din Gaza în Sinai, o peninsulă de formă triunghiulară cuprinsă între Marea Mediterană (la nord), Marea Roșie (la sud), teritoriu al statului Egipt. Proteste au loc atât la Cairo, cât și la granița cu Gaza, luată cu asalt de egipteni.

Thousands of Egyptians rally in the Tahrir Square in downtown Cairo support of the Palestinian people and in protest of the Israeli genocide campaign taking place right now in Gaza.#GazaGenocide pic.twitter.com/sbS2bBrdlN