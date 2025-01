UPDATE 11:00 - Un tribunal ucrainean a abandonat acuzaţiile împotriva unui militar, Serghii Gnezdilov, în vârstă de 24 de ani, care a dezertat în semn de protest faţă de lipsa unei durate a mobilizării în război, potrivit presei ucrainene, relatează AFP.

Serghii Gnezdilov anunţa într-un mesaj postat pe reţele de socializare, în septembrie, că părăseşte a 56-a Brigadă Separată de Infanterie Motorizată, comparându-şi serviciul militar - pe termen nelimitat şi fără rotaţie - cu o ”iobăgie”.

UPDATE 9:30 - Cel puţin trei morţi şi 60 de răniţi în atacuri ruse în trei regiuni din Ucraina. Doi morţi la Kiev

Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte peste 60 rănite vineri, în atacuri ruse cu drone şi rachete în trei regiuni ucrainene, relatează AFP. Atacuri cu dronă vizând un bloc şi o casă s-au soldat cu doi morţi în regiunea Kiev, anunţă vineri şeful Administraţiei Militare a capitalei ucrainene, Mîkola Kalaşnîk.

”Din nefericire, două persoane au murit în urma unui atac cu drone inamice în regiunea Kiev”, anunţă pe telegram şeful militar interimar.

All 3 airports near #Moscow which had been closed during the drone attack, have been reopened.



Vnukovo, Domodedovo and Zhukovsky were all closed to incoming and departing flights for a couple of hours.