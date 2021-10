Lucrurile par să scape de sub control în Capitală, și asta după ce rata de incidenţă COVID-19 calculată la 14 zile a ajuns, astăzi, la 16,51 cazuri la mia de locuitori, potrivit site-ului Direcţiei de Sănătate Publică (DSP). Noi restricții ar putea fi introduse în perioada următoare. Chiar în această seară președintele Klaus Iohannis a convocat, de la ora 17:30, o ședință de urgență de la Palatul Cotroceni, anunțată încă de ieri. În plus de asta, la Parlament are loc deja o ședință la care participă o delegație de experți ai OMS, veniți în țara noastră pentru a analiza eșecul campaniei de vaccinare, reprezentanți ai Sănătății din mai multe țări, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid, medicul militar Valeriu Gheorghiță, și medicul Alexandru Rafila.