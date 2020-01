Răsturnare de situație. Unde este Mario Iorgulescu?

Acum mai bine de două luni, Gino Iorgulescu a decis să îl transfere pe Mario Iorgulescu la Milano, contrar sfaturilor date de doctori.

Cu ajutorul unei aeronave, dotată exact ca o ambulanță, Mario a fost transportat în Italia și imediat internat la Clinica San Raffaele, una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate din Europa.

”Mario Iorgulescu a făcut progrese considerabile. Se mișcă prin salon, ajutat de cadrele medicale, dar și de persoane din familie, care îi sunt mereu aproape. Mario a început să se și hrănească pe cale normală și se speră ca situația lui să evolueze pe zi ce trece”, dezvăluiau apropiații lui Mario Iorgulescu acum câteva săptămâni.

Wowbiz scrie că fiul lui Gino Iorgulescu nu este actualmente internat în spitalul menționat.

"El nu se afla in acest moment internat la noi. Poate e cazat, de fapt, in hotelul care se afla in incinta spitalului, de aceea nu apare la noi. N-as putea sa va spun daca a fost vreodata internat aici. E posibil, desi, ca o simpla parere personala, eu cred ca in presa din Romania s-a strecurat o eroare, fiind, de fapt, vorba de un alt spital", susțin sursele citate de Wowbiz.

Accident mortal în care a fost implicat Mario Iorgulescu

Pe 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, se deplasa cu un autoturism marca Aston Martin pe Şoseaua Chitilei dinspre Centura Capitalei către Pod Constanţa.

Iorgulescu jr. a pierdut controlul asupra volanului, a pătruns pe contrasens şi s-a izbit de un alt autovehicul condus de un bărbat tot în vârstă de 24 ani, care a murit pe loc, au explicat surse din Poliţie.

Bărbatul decedat avea doi copii, un băiat de 4 luni și o fată de 6 ani.

Pe numele lui Mario Iorgulescu este deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală.

