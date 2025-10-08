În timpul ultimului său discurs de la Bruxelles, europarlamentarul a întrebat retoric oficialii celorlalte țări dacă așteaptă ca Putin să vină cu tancul ca să intervină.

„Președintele EPP a sintetizat cel mai bine somnul Uniunii Europene: trebuie să ne testeze Putin ca să reacționăm. Altfel spus, haideți odată!

Firește că Manfred nu este din Transilvania. De acolo este Avram Iancu, erou al luptei de emancipare a românilor, care a ținut cel mai scurt discurs al tuturor timpurilor: No gata, no hai! În engleză So done, so come on!

Semnal de alarmă tras de Rareș Bogdan: "Cenzura nu este o soluție, ci semnul unei societăți anxioase"

Știți care este paradoxul? Deși secolul trecut am învățat cum arată mentalul unui dictator, noi europenii, pare că n-am reținut nimic.

Ce mai trebuie să facă Putin, să vină cu tancul în Grand Place sau în Place de la Concorde, să-și cumpere o gofră sau un croissant, și noi să-l întrebăm dacă nu vrea și un pahar de șampanie?

Dacă bogații pot fugi din calea dronelor la St. Moritz, Marbella sau Porto Cervo, agricultorii din România, Polonia, Danemarca și Țările Baltice n-au cum. Nici copiii lor. ”

Rareș Bogdan, atac dur la Maia Sandu: Aștept să mă văd cu ea, să îi bat obrazul