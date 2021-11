Raluca Turcan a anunțat că nu va fi exclusă din PNL după ce l-a criticat pe președintele partidului - Florin Cîțu.

"Nu. De ce? Am spus lucrul acesta în interior. (...) De altfel, din interiorul partidului au apărut în spaţiul public declaraţii mult mai tăioase decât ceea ce am spus eu, însă mi s-a părut corect, da, dacă am ceva de spus, să spun în interiorul partidului”, a spus Raluca Turcan, marți seară, la o televiziune de știri.

„În mod normal nu ar trebui să fiu exclusă. Nu există niciun temei statutar", a adăugat Turcan.

Raluca Turcan l-a atacat dur, luni, pe Flori nCîțu, într-un mesaj intern, reproșându-i negocierile cu PSD, cerând în același timp și demisia acestuia. Turcan susţinea în mesajul către colegii săi liberali că „s-a negociat în genunchi” şi că liberalii au ajuns să se „milogească” la Ciolacu pentru „un colţ de pâine”.

„Florin, eşti dispus sa joci la poker pana şi banii de pensii. De mai bine de o luna ma tin de capul tău şi-ti spun repetat ca de vineri (26 nov) nu mai sunt bani de pensii şi de alocaţii pt ca i-ai luat la rectificare doar ca sa dai tu bine la cifre in postările de pe facebook. Cu totii i-am reproşat lui Orban ca nu a negociat in interesul partidului. Dacă el nu a făcut-o, voi in interesul cui ati făcut-o? Cu siguranta nu al PNL!”, spunea Turcan în mesajul intern către colegii liberali.

În același timp, Raluca Turcan, vicepreședinte PNL și președintele PNL Sibiu, a precizat că discută cu preşedintele PNL, Florin Cîţu, și că nu dorește demiterea lui de la conducerea partidului, chiar dacă nu este mulțumită de negocierile cu PSD.

"Nu îşi propune nimeni să-l schimbe pe Florin Cîţu. (...) Are timp suficient să confirme ca preşedinte al PNL. Cred că orice speculaţie de acest gen face rău partidului şi, în general societăţii", a mai explicat aceasta la același post TV.

„Viitorul poate să demonteze temerile pe care unii colegi le au", a precizat Turcan în legătură cu alianța cu PSD.

"Situaţia pentru PNL nu este una uşoară, dar nici nu este un capăt de lume. Pe fond, politica trebuie privită pe termen lung", a mai spus Raluca Turcan.

Florin Cîțu a taxat-o pe Raluca Turcan pentru afirmațiile despre banii de pensii, sugerând că „nu prea înțelege cum stau lucrurile, a stat doar un an la minister”.

„Există bani pentru pensii, bineînțeles că există. Avem un proiect de rectificare bugetară, iar deficitul bugetar va fi de 7%, aceasta este varianta pe care o voi accepta. Avem și un proiect de buget pentru anul viitor, cu un deficit de sub 6%. (...) „Sunt controale care se fac pe Legea 109. Doamna Turcan nu prea înțelege cum stau lucrurile. Control s-a făcut și la Finanțe și au fost amendați. Au loc la toate ministerele, nu e nicio coincidență”, a declarat Florin Cîțu, marți, la Senat, despre inspecțiile de la 17 ministere.