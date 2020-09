Raed Arafat, despre pandemia de COVID-19: "Medicii au fost puși sub semnul întrebării. Mesajul care s-a transmis a fost lipsa de încredere în medici"

"Munca persoalului medical sub o presiune maxima a fost o noutate pentru multi dintre medici. Medicii nu sunt obisnuiti sa vada ca sunt criticati de dimineata pana seara inclusiv de colegii din interiorul sistemului sanitar. Ei munceau incontinuu la ATI, iar alti colegi veneau si negau existenta coronavairului. Medicii nu fac cursuri de comunicare reala, cum sa comuncie cu presa si cu oamenii. Unii colegi au preferat sa nu comunice deloc, iar cei care au comunicat au devenit tintele unor atacuri pentru a le inchide gura.



Ne-am confruntat cu aspectele de legalitate ale actiunii medicilor. Stim ca in Romania s-au trimis adrese care au spus ca sunt monitorizate pentru tortura. Medicii au fost pusi sub semnul intrebarii ca potentiali tortionari. Mesajul care s-a transmis a fost lipsa de inceredere in medici.



Orice persoana are drept absolut, dar pana la limita in care pui in pericol viata altora, dreptul de a-i infecta pe altii nu exista. Trebuie sa existe reguli de sanatate publica care pun limite. Domeniul sanatatii publice inseamna ca protejam majoritatea", a declarat Arafat, potrivit Ziare.com.