"Există o schimbare de mentalitate în momentul în care toată lumea din zona politică anunță că pandemia e sub control. Toată lumea înregistrează o creștere de cazuri și acest lucru ne da de înțeles că al 4-lea val va fi mai intens în România. Avem cele mai multe măsuri de relaxare implementate, oamenii nu respectă regulile, avem tot felul de derapaje ale unor conationatli, certificate false. Fenomenul de vaccinare la chiuvetă, vaccinarea falsă care crește riscurile că populația să se îmbolnăvească.

Varianta Delta e dominantă în România, cu contagiozitate dublă, o varianta care are o încărcătură virală mult mai mare, are o multiplicare virală intensă, predismune la a infectă mai mulți oameni și are o perioada de incubație mai scurtă, adică pacientul e contagios mai rapid", a declarat Radu Țincu la Realitatea PLUS.