În şedinţa de Guvern din 11 septembrie 2025, a fost adoptată Hotărârea Guvernului privind Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu, inclusiv a bugetului noului Program Rabla Auto 2025. Noul ghid de finanţare al Programului Rabla Auto 2025 a fost publicat în Monitorul Oficial al României şi poate fi consultat pe site-ul www.afm.ro, anunţă AFM printr-un comunicat de presă.



Administraţia Fondului pentru Mediu organizează în perioada 15 septembrie 2025, ora 10.00 - 17 septembrie 2025, ora 23.59, sesiune de validare a producătorilor, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice.



Condiţiile de participare în Programul Rabla Auto 2025, precum şi documentele pe care trebuie să le depună producătorii/dealerii auto pot fi găsite în ghidul de finanţare al programului, menţionează sursa citată.



Potrivit aceleiaşi surse, lista producătorilor validaţi rămâne valabilă şi pentru noul program destinat persoanelor fizice, cu condiţia semnării unui nou contract de participare cu AFM (anexa nr. 2 din ghid). Contractul va fi transmis prin aplicaţie de către AFM. Contractul se semnează electronic şi se încarcă în aplicaţie în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării, neîncărcarea acestuia echivalând cu refuzul de participare la program.



“Administraţia Fondului pentru Mediu îşi exprimă angajamentul ferm pentru demararea, în cel mai scurt timp, a unuia dintre cele mai aşteptate programe de finanţare, destinat sprijinirii persoanelor fizice în vederea achiziţionării de autovehicule noi, cu un impact redus asupra mediului. Prin alocarea unui buget de 200 de milioane de lei, se pot aduce pe piaţă aproximativ 15.000 autovehicule noi reducând emisiile poluante şi îmbunătăţind calitatea vieţii prin protejarea mediului înconjurător”, a declarat Florin Bănică, Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.



Bugetul alocat programului este de 200 milioane lei.



Valoarea ecotichetului este de 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid şi 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.



De asemenea, la finalul lunii septembrie urmează să fie lansată şi sesiunea pentru persoane fizice în cadrul Programului, mai informează AFM.