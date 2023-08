Şeful Wagner, Evgheni Prigojin, se afla pe lista celor 10 pasageri aflaţi la bordul unui avion prăbuşit în Rusia, scrie BBC.

Anton Gheraşcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, notează pe X (fostul Twitter), că există unele informaţii că în avion ar fi fost şi Dmitri Utkin, un fost ofiţer al forţelor speciale care a condus coloana de mercenari Wagner către Moscova în iunie.

Russian aviation agency: Yevgeny Prigozhin was among passengers in the plane that crashed in Tver region of Russia.



It will be interesting to find out who else was on board of that plane. By some information, Dmitriy Utkin was there as well.



