În timp ce forțele paramilitare conduse de Evgheni Prigojin își croiesc drum spre Moscova printre gloanțele armatei ruse, lucrurile par să se precipite la Kremlin.

O serie de informații au apărut în spațiul public, citând martori care au văzut elicopterul prezidențial al lui Putin părăsind capitala Rusiei. Acestea se completează cu alte informații conform cărora avionul prezidențial a încercat să intre în spațiul Kazahstanului, dar nu a avut succes.

Putin\"s plane reportedly attempted to enter Kazakhstan air space but was turned away. Kazakhstan President Tokayev commented: "The current events are Russia\"s internal affair."