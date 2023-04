Potrivit serviciilor de informații britanice, citate de Sky News, este vorba despre ccolonelul-general Rustam Muradov, care a fost demis din funcția de comandant responsabil de Grupul de forțe din est (EGF), relatează G4Media.ro.

Grupul a devenit cunoscut pentru atacurile sale eșuate, inclusiv asupra orașului Vuhledar din estul țării, care s-a soldat cu distrugerea a zeci de tancuri, relevă Ministerul britanic al Apărării în ultima sa actualizare dată publicității joi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence\"s use of language: https://t.co/gX1G4bGxl4



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/v19F58d2Xw