Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

Protestul disperării la Șantierul Naval Galați. Oamenii au primit doar 500 de lei pentru luna mai – VIDEO

Protest la Santierul naval Galati (FB/Maria Dima Măndiţă)

Protest la Santierul naval Galati (FB/Maria Dima Măndiţă)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 07:55

Disperare și revoltă în fața combinatului din Galați. Angajații au primit doar 500 de lei pentru luna mai și au ieșit din nou la protest, acuzând conducerea de indiferență și lipsă totală de soluții. După două licitații eșuate și epuizarea salariilor compensatorii, oamenii spun că au ajuns să depindă de familii pentru a supraviețui.

Potrivit presei locale, cele șase salarii compensatorii acordate angajaților disponibilizați, prin Fondul de Garantare, s-au epuizat fără ca situația platformei siderurgice să se clarifice.

Circa 200 de salariați ai combinatului siderurgic Liberty Galați au protestat marți, cerând lămuriri, în condițiile în care combinatul nu mai produce oțel de peste un an, iar cele două încercări de vânzare la licitație ale unității siderurgice nu s-au concretizat.

Impact social major în Galați

Ultimele două licitații pentru preluarea activelor au eșuat, iar angajații se tem că fără investitor, fără plan de restructurare și fără sprijin financiar, combinatul riscă să ajungă într-un blocaj total, iar oamenii să rămână fără venituri.

Mii de familii din Galați depind direct sau indirect de activitatea platformei industriale, iar scăderea veniturilor a început să se vadă în comerț, servicii, transport și în economia locală în ansamblu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

protest Galatisantier navaldisponibilizarisalarii compensatorii

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe