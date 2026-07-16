Proteste de amploare în Kiev şi în mai multe alte oraşe din Ucraina. Oamenii au ieșit în stradă după demiterea ministrului Apărării

Publicat 16 iul. 2026, 12:09 Actualizat 16 iul. 2026, 12:10

Ucraina este zguduită de un nou val de tensiuni interne, după decizia președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe ministrul apărării, Mihailo Fedorov. Mii de oameni au ieșit în stradă în Kiev și în alte orașe importante ale țării, pentru a cere explicații, dar și pentru a-și exprima sprijinul pentru fostul oficial, într-un moment extrem de delicat pentru statul ucrainean.

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