Proteste de amploare în Kiev şi în mai multe alte oraşe din Ucraina. Oamenii au ieșit în stradă după demiterea ministrului Apărării

Ucraina este zguduită de un nou val de tensiuni interne, după decizia președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe ministrul apărării, Mihailo Fedorov. Mii de oameni au ieșit în stradă în Kiev și în alte orașe importante ale țării, pentru a cere explicații, dar și pentru a-și exprima sprijinul pentru fostul oficial, într-un moment extrem de delicat pentru statul ucrainean.
"Daţi-ni-l înapoi pe Fedorov"
Protestatarii ţin pancarte pe care scrie "Fedorov - ministru al apărării", "Pentru ce?", "Nu atingeţi ce funcţionează", "Lăsaţi-l în pace pe Fedorov", "Daţi-ni-l înapoi pe Fedorov", "Puterea este încă la popor".
De asemenea, cetăţenii scandează "Ruşine" şi "Fedorov - ministru al apărării".
Potrivit postului public de televiziune Suspilne, acţiuni similare au loc şi în provincie.
"Protestele paşnice cu pancarte de carton" împotriva demiterii lui Fedorov au loc în apropierea clădirii administrative de pe strada Hruşevskyi din Ivano-Frankiivsk, lângă clădirea consiliului municipal din Vinniţa, în Piaţa Teatrului din Lutsk, precum şi în Dnipro, Odesa şi Liov.
Până în prezent, nici Mihailo Fedorov, și nici Biroul Preşedintelui nu au reacţionat la aceste acţiuni.
Protestele au loc în condiţiile în care Rada Supremă a Ucrainei (parlamentul) a aprobat demisia premierului Iulia Svîrîdenko din funcţia de prim-ministru. Decizia respectivă înseamnă demisia întregului guvern.
Rada Supremă intenţionează să voteze joi un nou cabinet de miniştri
Potrivit surselor Ukrainska Pravda, Rada Supremă intenţionează să voteze joi un nou cabinet de miniştri.
Conform surselor pe care publicaţia le are în rândul deputaţilor din partidul Slujitorul poporului (partidul lui Zelenski), Mîhailo Fedorov nu va mai fi propus pentru funcţia de ministru al apărării. Noul ministru al apărării ar putea fi Ihor Klîmenko, care în prezent este ministru interimar al afacerilor interne.
De asemenea, surse din cadrul fracţiunii afirmă că Fedorov va rămâne în echipa preşedintelui, "dar ce va face în continuare - se va şti mai mult săptămâna viitoare".
Fedorov însuşi şi-a făcut bilanţul activităţii sale în funcţia de ministru al apărării, a povestit ce nu a apucat să realizeze şi a asigurat că îşi continuă misiunea pentru a "învinge inamicul prin asimetrie, rapiditatea inovaţiilor şi forţa organizării".
Fedorov ar fi intrat în conflict cu comandantul-şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski, potrivit presei, şi aşa se explică mişcarea preşedintelui.