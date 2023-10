Prietenii celor doi tineri care au murit în accidentul de la 2 mai protestează în Piața Victoriei, duminică seara. Ei cer dreptate pentru victimele accidentului mortal produs de tânărul drogat Vlad Pascu.

Imagini surprinse de o cameră video arată momentul în care Vlad Pascu, băiatul de 19 ani care era drogat la volan, a intrat în cele două grupuri de opt tineri la 2 Mai. În imagini, publicate de către Adrian Cuculis, avocatul familiei uneia dintre victime, se vede că tinerii circulau în afara șoselei, pe acostament.

„Imaginile surpinse de catre camerele de supraveghere arata clar ca in cazul accidentului de la 2 Mai, copiii se aflau in afara partii carosabile si erau organizati in asa fel incat sa nu stanjeneasca traficul rutier.

Observate imaginile si traiectoria masinii cat si bucla pe care a facut-o, putem spune ca fie a vrut sa intre in ei fie din cauza vitezei excesive si a drogurilor consumate nu a mai putut redresa masina”, a explicat Av. Cuculis.

Câteva sute de metri mai aveau cei opt tineri care circulau pe marginea drumului și ar fi ajuns la destinație, în localitatea 2 Mai. Nu au apucat să-i parcurgă. Din spate, în grupul lor a intrat o mașină condusă de un șofer aflat sub influența a trei droguri: Vlad Pascu, 19 ani.

Pentru cei doi tineri care mergeau în spatele grupului, impactul a fost devastator. Trupul lui Sebastian a fost efectiv sfârtecat la impact. Rupt în două. Trunchiul a rămas pe caldarâm, picioarele în șant.

Pe Roberta, impactul a aruncat-o 15 metri distanță. Trupul ei s-a oprit într-un gard.

Alți trei tineri aflați puțin mai în față au fost grav răniți.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului.

Filmul complet al tragediei

La data de 17 august șoferul a ajuns în municipiul Constanța împreună cu tatăl său.

În 18 august a fost oprit în trafic în municipiul Constanța, moment în care i s-a atras atenția în legătură cu conduita în trafic.

În 19 august, în jurul orei 00:40, un bărbat a sunat la 112 și a sesizat despre faptul că pe DN39 între Vama Veche și 2 Mai, un autoturism circulă cu posibile încălcări ale legislației rutiere. Au fost efectuate activități pentru localizare.

În jurul orelor 02:40 autoturismul a fost depistat circulând pe DN39 din Vama Veche. Au fost legitimați conducătorul și doi pasageri. În urma controlului, într-un pachet de țigări a fost găsită o țigară artizanală și patru pastile într-o folie marcată cu denumirea bromazepam, care au fost înaintate Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța pentru a se continua cercetările.

Șoferul a fost condus cu autospeciala la sediul Poliției Vama Veche unde a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea „zero”.

A fost prezent în acel sediu până la 04:30. Din datele transmise de către lucrătorii de poliție, conducătorul auto nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive.

Șoferul s-ar fi deplasat după la o locație din Vama Veche. Ulterior, în jurul orelor 05:25 a avut loc acest eveniment tragic în urma căruia două tineri au murit și alți trei au fost grav răniți.

VIDEO pe îndrumări-juridice.eu