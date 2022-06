Fluturând steaguri europene şi georgiene, în jur de 60.000 de manifestanţi, potrivit unui jurnalist AFP, s-au adunat în faţa Parlamentului georgian, la câteva zile după recomandarea Comisiei Europene de a aştepta înainte de a acorda pentru Tbilisi statutul de candidat la aderare, relatează France Presse.

Oamenii adunați în fața Parlamentului georgian, pe bulevardul Rustaveli, țin luminile aprinse pe acordurile „Odei bucuriei” de Beethoven, imnul Uniunii Europene, într-o demonstrație impresionantă, cea mai mare din ultimii 30 de ani, relatează presa internațională.

People hold up torches as the anthem of EU plays on Rustaveli. pic.twitter.com/MAxCkvf0iI

Mai multe organizaţii pro-europene şi toate formaţiunile de opoziţie au chemat la un „marş pentru Europa” luni seară la Tbilisi, pentru „a demonstra angajamentul poporului georgian faţă de alegerea sa europeană şi de valorile occidentale”.

One of the largest demonstrations in Tbilisi of last 30 years, in support of EU aspirations and against the government at home. pic.twitter.com/MgyVhnMK0Z