Propunere inedită: să fie ștampilați toți cei din autoizolare sau carantină pentru a putea fi identificați dacă ies pe stradă

Primarul Nicolae Robu a explicat la Realitatea PLUS despre propunerea sa de a ștampila cu tuș care rezista 14 zile toți cetățenii aflați în autoizolare sau carantină.

"Este o idee validata in alte parti. In situatia in care ne aflam ar fi foarte utila. Constatam ca exista semeni iresponsabili care nu se gandesc la ei dar nici la ceilalti, sub nicio forma. Persoane care au fost in locuri unde puteau sa ia virusul nu au marturisit si au ajuns prin diverse spitale si ne imbolnavesc medicii. Eu consider ca evident va da roade pentru ca cei cu stampila vor fi vazuti in comunitate daca ies. Exista tus care nu se duce, se poate pune o bratara cum se pune la diverse spectacole, festivaluri. Sunt solutii, sa fie ceva la vedere, nu neaparat stampila. Organele insarcinate sa verifice nu pot face fata, nu pot sta la fiecare izolat la domiciliu.

Sunt foarte bune masurile luate pana acum. Cei care instituie statutul de izolat pot sa se ocupe si de eventualea stampilare. Toate masurile sunt foarte bune pana acum. Daca sunt cetateni iresponsabili se duce totul pe apa sambetei. Eu cred ca incepand cu presedintele toata lumea si-a facut datoria la nivelul autoritatilor", a declarat Robu la Realitatea PLUS.