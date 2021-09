„Odată ce această lege va fi adoptată în România, automat orice act sexual cu un minor sub 14 ani va fi considerat viol, cu o singură excepție, când între cei doi există o diferență de 3 ani. Dacă până acum aveam condamnări doar pentru 3.000 de cazuri din 18.000 de sesizări ale unor infracțiuni sexuale cu victime minore, condamnări pentru infracțiuni mai puțin grave, precum actul sexual cu un minor, odată cu adoptarea acestei legi va crește și gravitatea pedepselor prin încadrarea diferită a faptelor”, a declarat Andrei Lupu, deputat USR PLUS și membru al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, într-un comunicatul de presă, relatează HotNews.ro.



Potrivit reprezentanților USR-PLUS, în ultimii 5 ani, 2.037 de dosare cu privire la infracțiunea de act sexual cu un minor au ajuns în instanțele românești, în aproximativ 50% dintre acestea victimele având vârsta sub 15 ani. În aceeași perioadă, au fost judecate 355 de dosare de viol în care victima avea sub 16 ani.



Din datele existente reiese că majoritatea actelor sexuale cu un minor sunt încadrate ca acte sexuale consimțite și nu ca infracțiune de viol. Totodată, jurisprudența a arătat că, dacă există urme ale constrângerii fizice, fapta este încadrată ca infracțiune de viol, iar dacă nu, ca act sexual cu minor, notează inițiatorii poriectului de lege.



În puține cazuri se iau în considerare factori secundari, precum posibilitatea existenței constrângerii psihice sau inabilitatea victimei de a înțelege în întregime consecințele deciziilor sale, mai spun aceștia.

În funcție de parchetul sau instanța la care ajunge cazul unei victime cu vârsta sub 12 ani, el poate fi judecat fie ca act sexual cu minor fie ca viol.



„Studiile demonstrează că un copil cu vârsta între 11 și 14 ani nu are capacitatea să înțeleagă implicațiile și consecințele unui act sexual, deci nu își poate exprima consimțământul în mod real în fața unor agresori cu vârste de 3 ori mai mari decât el. Este necesară modificarea Codului Penal astfel încât să nu mai existe posibilitatea ca infracțiunea de viol asupra unui minor sub 14 ani să fie preschimbată în infracțiunea de act sexual cu un minor și un copil de 11 ani sa fie violat de un adult de 52 de ani, iar instanța să considere că avem de-a face cu un consimțământ al acelui copil. Am depus acest proiect tocmai pentru a ne asigura că violatorii nu vor mai primi pedepse cu suspendare, iar situațiii precum cea expusă mai sus nu vor mai exista. Este de datoria noastră sa ne protejăm copiii, iar agresorii sexuali trebuie pedepsiți drastic în orice context, cu atât mai mult atunci când e vorba de pedofilie”, afirmă Monica Berescu, unul dintre inițiatorii proiectului.