Profesorii continuă protestele. Ieri au manifestat alături de studenți, iar și astăzi se vor aduna în fața Ministerului Educației pentru a cere demisia ministrului Educației Daniel David.

Profesorii sunt în continuare nemulțumiți de măsurile luate de Guvernul Bolojan, cum ar fi aglomerarea claselor, creștea normei didactice și tăierile salariale.

La cel mai mare protest care a avut loc pe 8 septembrie, dascălii au mers în marș până în fața Palatului Cotroceni și au așteptat un răspuns de la Nicușor Dan. După două ore de discuții cu delegația care a reprezentat cadrele didactice, președintele le-a promis că în octombrie va veni cu un răspuns la solicitările lor.

Studenții sunt și ei nemulțumiți de faptul că le-au fost tăiate bursele și le-a fost eliminată reducerea în transportul feroviar.