Mai multe documente care dovedesc, negru pe alb, implicarea ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, a directorului CNAB, George Dorobanțu, și a unor acționari ROMPREST într-o afacere cu iz penal care păgubește chiar statul român sunt puse la dispoziția opiniei publice pentru corecta informare și pentru contracararea unor acuzații lipsite total de fundament, al căror scop este denigrarea acționariatului companiei DETACO LTD și încercarea de a influența instanțele de judecată cu privire la litigiile aflate pe rol între DETACO LTD și ROMPREST prin care acționarul DETACO își cere drepturile conform Actului constitutiv al companiei. În plus, însăși Direcția Națională Anticorupție face lumină în acest caz în care se încearcă defăimarea unei entități care luptă pentru binele public.