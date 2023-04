Cu o profesie închinată pe altarul științei, dar din perspectiva celui care a trăit momente unice în sala de operații, nu uită niciodată de dimensiunea Verticală a actului medical. Firul de lumină care ne leagă pe toți de divinitate se simte, chiar dacă fragil, atunci când ai în palme viața unui om.

S-a născut la 8 decembrie 1951, la Movileni, judeţul Iaşi. În perioada 1971-1977 a urmat cursurile Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", disciplina ''Medicină generală'', absolvind ca şef de promoţie (Secţia Militară). În 1988 obţine diploma de doctor în ştiinţe medicale, la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". A fost asistent universitar stagiar (1979-1983), asistent universitar (1983-1990), şef de lucrări (1990-1993), conferenţiar universitar (1993-1998), iar în 1998 a devenit profesor universitar, la Clinica de Chirurgie Urologică, Institutul Clinic "Fundeni". Este profesor la UMF "Carol Davila", conduce Disciplina de Chirurgie Urologică, Departamentul 3, Facultatea de Medicină, Institutul Clinic "Fundeni".



"Acad. I. Sinescu s-a format la şcoala de urologie din România (prof. dr. Eugeniu Proca), cu multiple specializări şi supraspecializări în străinătate: 1984 - S.U.A. (U.C.L.A. şi University of Louisville, Kentucky) pentru chirurgie sub microscopul operator; 1989 - Germania de vest (Hamburg şi Munchen) pentru endourologie şi ESWL; 1990 - Israel (Tel Aviv) pentru transplant renal; 1990 - China (Shanghai) pentru ESWL; 1991-1992 - Franţa (Paris) pentru chirurgie urologică reconstructivă şi endourologie; 1993-1994 - S.U.A. (Cleveland Clinic Foundation, Case Western Reserve University, University of Louisville, Kentucky) pentru transplant renal, proceduri chirurgicale urologice majore, urologie reconstructivă etc.: recoltarea de organe de la donatori în moarte cerebrală, transplantare renală, chirurgie vasculară majoră, chirurgie urologică reconstructivă, cancere renale cu extensie cavo-cardiacă etc.; 1997 - Africa de Sud - Capetown, pentru transplant renal cu rinichi recoltaţi de la donatori în moarte cerebrală; 2005 - S.U.A. (Minneapolis, Minnesota) pentru transplant de pancreas", indică sursa citată mai sus.