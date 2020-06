Procurorul Mircea Negulescu, zis ”Portocală”, trimis în JUDECATĂ pentru cercetare abuzivă

Fostul procuror Mircea Negulescu a fost trimis în judecată pentru cercetare abuzivă, influențarea declarațiilor martorilor și participație improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare.



"La data de 16 iunie 2020, procurorii din cadrul Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata a unui fost procuror (eliberat din functie in cursul anului 2019 ca urmare a aplicarii sanctiunii disciplinare a excluderii din magistratura) sub aspectul savarsirii infractiunilor de:



- cercetare abuziva, prev. de art. 280 alin. 1 si 2 din Codul penal;

- influentarea declaratiilor martorilor, prev. de art. 272 alin. 1 din Codul penal (patru infractiuni);

- participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare sub modalitatea instigarii in forma continuata, prev. de art. 52 alin. 3 din Codul penal in referire la art. 268 alin. 2 din Codul penal rap. la art. 47 din Codul penal si art. 35 alin. 1 din Codul penal", a transmis, miercuri, Parchetul General, printr-un comunicat de presă.