Probleme cu o cursă Tarom spre Bruxelles. Siegfried Mureșan se plânge de obrăznicia angajaților

"Tocmai am văzut, din nou, pe pielea mea ce înseamnă un angajat la stat obraznic, învățat să trateze clientul cu dispreț. De două ore stau pe Aeroportul Otopeni. Avionul Tarom spre Bruxelles are întârziere. Când am mers să întreb de ce întârziem și când vom pleca mi s-a răspuns: “E doar o mică verificare tehnică, plecăm peste 30 de minute.” După 30 de minute mi s-a spus că totul e pregătit, că deja se alimentează aeronava și că plecăm “peste 7, 8, 10, 15 minute.” Exact așa mi-a spus funcționarul obraznic. “Peste 7, 8, 10, 15 minute.” Peste încă o oră ne-au informat că avionul nu mai pleacă, că nu poate fi reparat, că se schimbă aeronava și nu se știe nimic în rest. Vă dați seama că mai durează cel puțin o oră. Vă spun următorul lucru: Funționarul public trebuie să servească cetățeanul! Funcționarul public trebuie să trateze cetățeanul cu respect, să îi spună adevărul, să îi rezolve problemele. Prim ministrul Ludovic Orban a spus-o în repetate rânduri in ultimele săptămâni. Iar zilele trecute au început să fie eliminate ghișeele din instituțiile publice. De ce? Pentru ca cetățeanul să fie primit la masă de funcționarul public, să fie tratat de la egal la egal de funcționar. Funcționarii obraznici nu au viitor. Funcționarii publici trebuie să învețe să ne trateze cu respect pe fiecare dintre noi.", a scris europarlamentarul pe Facebook.