„Foarte pe scurt, este vorba de clarificarea modului în care se stabilește locul unde vor fi asigurate aceste tichete. În localitățile care nu au reușit încă să finalizeze nomenclatorul stradal, sunt de asemenea situații in care mai multe familii locuiesc la aceeași adresă și sunt cîteva elemente de clarificat procedural intre ministerele care au atribuții in asigurarea acestor tichete si alimentarea cu bani”, a declarat Ciucă, în debutul ședinței Executivului de miercuri, relatează HotNews.ro.

Acesta a precizat, în context, că „au fost solicitări din partea oamenilor să poată plăti online” și că „va trebui să gasim o soluție digitală pentru ca acești bani să poată fi folosiți pentru plata termiei.”

Potrivit lui Ciucă, Guvernul va adopta o ordonanță prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) vine și clarifică și asigură procedurile și mecanismele prin care toți cetățenii care au fost încadrați în componenta de sprijin pentru termie să poată beneficia de bani și foarte pe scurt sunt convins că ministrul Marcel Boloș va da toate detaliile in conferinta de după ședința de Guvern.

Reamintim că Guvernul a promis un ajutor de 1400 de lei în acest an românilor vulnerabili pentru decontarea datoriilor la plata facturilor de energie și gaze. Amintim că banii se acordă per loc de consum, iar în gospodăriile cu mai mulți locuitori, venitul pe membru de familie trebuie să fie sub 2.000 lei.

Problemele mai sus menționate apar în nota de fundamentare a unui proiect de Ordonanță aflat, miercuri, pe agenda de la Palatul Victoria, iar soluțiile propuse de Guvern sunt declarații pe propria răspundere date de potențialii beneficiari și colectarea acestora de către Poșta Română.