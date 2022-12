”Din păcate am luat decizia să mă îndrept spre tunel. Nu era niciun semn că era interzis. A fost ghinion. După impact nu credeam că va ieși cineva în viață. Am auzit strigăte și plânsete peste tot, eram șocat si incapabil sa reactionez. Din pacate eram eu la volan, dar ar fi putut fi altcineva. Dacă bara de metal nu era așa de grea nu ne-ar fi ranit, am fi in viață și ne plimbam prin București. Sunt gata să apar în Justiție, ori de câte ori mă solicită”, a declarat șoferul, prin avocatul său, pentru OPEN.gr.

Avocatul a comentat informația conform căreia șoferul ar fi setat GPS-ul pentru o mașină și nu pentru autocar: ”Nu știu acest detaliu despre GPS. După indicațiile GPS-ului a ales în ultimul moment să intre în tunel. Mi-a spus că nu a văzut indicatoarele din cauza traficului. Că a încercat să se uite înainte de a intra în tunel, dar nu a putut”.

Avocatul a subliniat, pe de altă parte, că autocarul nu se deplasa cu viteză mare și că șoferul nu a văzut restricția de înălțime pentru că semnul era ascuns de un autobuz.

El a negat faptul că șoferul ar fi fost obosit și că ar fi condus timp de 18 ore la rând, subliniind că de la Volos la Salonic șoferul a fost altul.

Mai mult decât atât, acesta a dat vina pe greșelile de construcție făcute pe șantier și care ar fi dus la accidentul de vineri.

”Acest tunel a fost renovat pe tot parcursul verii si functioneaza din septembrie. De atunci si pana acum au fost 6-7 accidente și in trecut camioane si autobuze treceau fara probleme prin acest tunel. Nu sunt de acord cu acest sistem, acest limitator. Este foarte greu. Dacă constructia ar fi fost mai ușoară, nu s-ar pfi întâmplat nimic. Clientul meu mi-a spus: <<Am facut tot ce am putut sa nu se intample. Am frânat imediat>>”.