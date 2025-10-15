”Am avut o discuție, mi s-a solicitat să fac în scris tot. O să fac o adresă în scris, deja sunt în lucru trei adrese către președinta Parlamentului European, către președinta Comisiei Europene, prin care o să îi cer în scris, oficial, să îmi răspundă care sunt măsurile dispuse împotriva României și ce obligativități avem noi de a lua împotriva oamenilor.

Dacă sunt de reducere a salariilor, dacă trebuie să dăm afară oameni din administrația publică centrală sau locală, dacă trebuie reduse salariile, pensiile, și așa mai departe.

Din ce am discutat cu ei, au zâmbit așa ironic și s-au uitat unul la altul, cam nu există așa ceva, impus de aici. Clar aceste lucruri sunt impuse de la noi.

Mai mult decât atât, cu blocarea fondurilor europene, pentru că eu am primit o hârtie la primărie, înainte să vin aici, prin care mi s-a sistat un proiect european. Ei au spus că încă nu suntem în grafic cu fondurile și că trebuie să accelerăm ca să absorbim mai mult și noi venim cu blocaje.

Ei spun că nu au dispus așa ceva și atunci toate aceste lucruri vreau să le facem în scris ca să avem documente oficiale și am să le prezint public”, a declarat Vladimir Petruț, primarul din Cavnic, în exclusivitate la Realitatea PLUS.