Este greu de spus în momentul de față, mai ales după ce am văzut două amânări din partea magistraților de la Curtea Constituțională.

Sunt în continuare blocate pe masa magistraților două proiecte extrem de importante asumate de Guvern în Parlament, proiecte care ar fi avut și un impact mai mare în bugetul statului. Vorbim aici despre reforma pensiilor speciale, pe de o parte, și, de partea cealaltă, cea care se referă la măsurile fiscale.

Ne așteptăm, astfel, ca luni să vedem o dezbatere a magistraților care vor intra în ședință. Dacă va exista o decizie, ne putem uita din două unghiuri la această problemă. Pe de o parte, este pentru prima dată când curtea, în această formulă, judecă problema pensiilor speciale. Deci este un rezultat imprevizibil. De partea cealaltă ne putem uita la deciziile luate până acum de CCR pe această problemă, când a fost respinsă de fiecare dată orice tentativă de reformare a sistemului de pensii speciale.

Ne putem uita și la avizul Consiliului Administrativ care vine cu mai multe argumente care să arate că proiectul încalcă Constituția, dar și la lipsa avizului venit de la Înalta Curte.

Sunt, deci, argumente pe care magistrații le-ar putea lua în calcul ca să decidă că acest proiect nu este constituțional.

Decizia o vom vedea luni și va fi interesant să vedem, tot luni, care va fi reacția premierului Ilie Bolojan în funcție de decizia luată de judecătorii constituționali.