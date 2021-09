"Nu sunt împotriva vaccinării pentru persoanele care doresc asta. Soția mea, mama mea și soacra mea s-a vaccinat. Este un drept al nostru. Cum noi îi respectăm pe cei care s-au vaccinat, așa și noi să fim respectați. Nimeni nu ne poate contrazice că nu avem dreptate noi, cum, de altfel, nici noi nu îi putem contrazice pe cei care spun că dacă nu ne vom vaccina vom ajunge la spital sau, eu știu, virusul ne va face mai mult rău nou, celor ne vaccinați.

Comună noastră nu e codașă la vaccinare. Din 80 de comune suntem undeva la mijloc. Noi am făcut to ce am putut, am colaborat cu DSP, cu medicul de familie, le-am pus la dispoziție locație, transport celor care au vrut săs e vaccineze, dar sunt și o parte destul de mare care nu vor să se vaccineze", a afirmat Tamaș, la Realitatea PLUS.

Edilul a arătat că mulți locuitori din comuna sa riscă să rămână fără locuri de muncă pentru că refuză să se vaccineze, lucru pe care i se pare de neacceptat. "Sunt colegi de ai mei, din Primărie, care nu se vaccinează dar sunt puși în pericol de a -și pierde locul de muncă: au copii la școlă, rate la bănci și situația nu este deloc roz. Cine știe de unde se vor infecta? Știți ce este curios? Toată vara, când au fost sute de oameni pe litoral, nu a fost nimic sau acum, la Cluj, unde au fost 70.000 de oameni, zilele astea, dar acolo Emil Boc știe pentru că zilele astea, în Clujm au intrat 30 de milioane de euro. Nu au putut să renunțe la acest festival. Dar alminteri, dacă are coloratură politică automat este restricționat de către autoritățile centrale. Este rușinos (...)

Suntem pregătiți să ne apărăm drepturile. M-am săturat să fim înghenunchiați, să avem conducători care efectiv ne vând pe două sardele. Aș vrea să văd președintele țării sau pe guvernanți că ne apară de tot ceea ce trăim zilele astea. Să știți că nu doau doi bani pe noi", a mai spus primarul.

Ciprian Tamaș a arătat că sunt multe întrebări legate de efectele vaccinării la care nu există răspuns: "Atâta timp cât au fost clinic sănătoși și după vaccin au murit - este foarte greu să spun asta. Media este împărțită în două – sunt televiziuni sau ziare care scot în evidență aceste lucruri și tv care le ascund".

Primarul a ajuns în atenția media în urma unui mesaj postat pe 15 septembrie, pe rețelele de socializar,e în care amenința Guvernul cu revolte de stradă dacă se va introduce vaccinarea obligatorie. În mesajul postat, edilul a transmis că dacă va impune cineva imunizarea în comuna pe care o conduce, polițiștii, personalul medical și jandarmii vor fi întâmpinați cu furci, coase și securi.