Înainte de a ocupa fotoliul de primar al comunei Livezile, Traian Simionca a fost instructor de dans la Ansamblul "Nunta Zamfirei", al cărui președinte a rămas și după ce a fost ales edil.

Potrivit publicației locale, Simionca privea ansamblul drept „pepiniera” sa de victime. O parte dintre tinerele cu care a luat legătura Bistrițeanul.ro au relatat, sub protecția anonimatului, că bărbatul le atingea, le ținea de mână, se oferea să le ducă acasă cu mașina, le cerea „un pupic” sau chiar să întrețină relații sexuale.

Publicația scrie că Simionca își îndrepta atenția în special asupra adolescentelor care proveneau din familii dezorganizate, cu părinți divorțați sau absenți, considerând probabil că sunt mai ușor de controlat.

Primarul acuzat că a agresat sexual o subalternă și-a luat concediu de odihnă. Reacția angajaților primăriei