Un document transmis primăriilor, legat de componenta PNRR, a intensificat suspiciunile privind o extindere accelerată a zonelor cu restricții, cu efect direct asupra proprietății publice și private. Mai multe UAT-uri au trimis memorii către Ministerul Mediului și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, solicitând audiențe, transparență și suspendarea oricărui demers normativ până la clarificarea criteriilor și a hărților utilizate.

Fără criterii și consultare

Într-un memoriu-tip, primarii semnalează că proiectul de reconfigurare a ariilor protejate nu se bazează pe niciun act administrativ care să consacre criteriile obiective de selecție. Ei invocă ghidul Comisiei Europene pentru desemnarea ariilor protejate și principiile participării efective a părților interesate, inclusiv ale proprietarilor de terenuri, conform Convenției de la Aarhus. Documentul amintește de o adresă transmisă UAT-urilor pe 27 august 2025 și subliniază că, deși anul trecut au avut loc întâlniri de lucru, materialele promise nu au fost comunicate.

„În lipsa prezentării criteriilor, dreptul nostru de a formula observații sau propuneri este anihilat total”, se arată în memoriu. Edilii cer suspendarea oricărei inițiative care ar afecta terenurile până la clarificarea completă a situației și comunicarea documentelor care au stat la baza reconfigurării zonelor de restricții.

În prezent, edilii pregătesc adrese oficiale și strâng semnături pentru audiențe la ministră, în timp ce comunitățile stabilesc linii roșii: niciun perimetru nou fără inventariere la nivel de parcelă, fără acord informat și fără mecanisme de compensare. De asemenea, se solicită ca „buzunarele de biodiversitate” să fie orientate către terenuri publice neproductive sau suprafețe deja degradate, nu spre gospodăriile și pădurile comunitare.

