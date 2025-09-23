”Sunt în aceste zile în SUA la reuniunea ONU, dar nu vreau să se încheie această zi fără un mesaj despre colega mea, ministra Mediului, Diana Buzoianu în contextul moțiunii dezbătute astăzi în Parlament, pentru că oamenii buni, muncitori, curajoși au nevoie să se audă toate vocile celor care văd asta.

Nu pentru ei ci pentru noi toți, pentru că munca făcută de acești oameni, munca Dianei acum, este importantă și trebuie protejată.

În doar trei luni, Diana a reușit să facă lucruri concrete și valoroase: a identificat surse de finanțare pentru e ecologiza situri contaminate, a avansat pentru a închide toate modificările legislative care erau necesare în domeniul ei pentru aderarea României la OCDE - o miză importantă pentru noi toți în Guvern.

Este un exemplu de muncă serioasă, de responsabilitate și de implicare.

Tocmai de aceea merită toată susținerea noastră și respectul pentru ceea ce face. De atacuri nedrepte și gălăgie a avut parte destul România în campaniile electorale, acum e momentul să muncim și nu vom da înapoi în fața celor care dincolo de zgomot nu au soluții”, a scris Oana Țoiu, pe Facebook.