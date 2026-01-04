Primele date ale anchetei arată că persoanele implicate ar fi pătruns în imobil prin geamul băii. Accesul ar fi fost posibil datorită unei case vecine abandonate, situată chiar în dreptul zonei prin care s-a făcut intrarea. În momentul producerii jafului, primarul nu se afla la domiciliu.

Sesizarea autorităților prin apel la 112

În aceeași zi, în jurul orei 22:00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Făurei au fost anunțați printr-un apel la 112 de un bărbat de 45 de ani din comună, care a reclamat dispariția unor bunuri din locuință. Sesizarea a declanșat intervenția imediată a echipajelor de poliție.

Cercetări pentru furt calificat

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt calificat și continuă investigațiile pentru a stabili modul exact în care a fost comisă fapta. Ancheta urmărește identificarea persoanei sau persoanelor responsabile.

Valoarea prejudiciului anunțată de primar

Gabriel Drăguț a confirmat incidentul și a precizat că din locuință au dispărut aproximativ 50.000 de lei. Cercetările sunt în desfășurare.

