"În ultimii 30 de ani am încercat, răbdători, să ajungem la un acord cu NATO privind principiile egalității și indivizibilității securității în Europa, a transmis Putin, potrivit paginii ministerului Afacerilor Externe al Rusiei.

"În schimb, am avut parte de dezamăgiri și minciuni cinice, sau încercări de a face presiuni și șantaj. Întregul așa-numit bloc occidental format de Statele Unite așa cum și-a dorit este "imperiul minciunilor. Toți sateliții săi nu numai că spun un "da" obedient, dar îi imită comportamentul și cu entuziasm acceptă regulamentele care le sunt oferite," a mai transmis liderul de la Kremlin.

"Pentru Statele Unite și aliații săi, este o politică să constrângă Rusia (...). Pentru noi nu este doar o amenințare la adresa intereselor noastre, ci și la însăși existența statului nostru și a suveranității sale."

💬 Vladimir Putin: For the US & its allies, it is a policy of containing Russia, with obvious geopolitical dividends. For us it is not only a threat to our interests but to the very existence of our state & to its sovereignty.



❗ It is the red line & they have crossed it. pic.twitter.com/lITygm9gkm