"Oamenii trebuie să se bucure de munte, nu trebuie să-i panicăm cu orice ploicică sau orice ninsoare, dar ei trebuie să își ia măsurile de precauție minim necesare, pentru că este vorba de sănătatea lor în joc. (...) Noi, când mergem la intervenții, mergem echipați", a declarat marți, pentru Agerpres, ;eful Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, Dan Popescu.



Acesta atrage atenția că echipamentul de toamnă trebuie adaptat condițiilor din aceste zile, de iarnă timpurie la munte, iar turiștii să nu plece pe trasee fără informare prealabilă și fără o minimă pregătire.



Top șapte recomandări Salvamont Sibiu pentru drumețiile după prima ninsoare:



1. Renunțați la semi-ghete, pentru că în unele locuri zăpada poate fi mai mare; sunt recomandați bocancii cu gleznă înaltă și talpă aderentă.



2. Purtați pantaloni lungi.



3. Adaptați ținuta: tricou, bluză de corp, jachetă de puf și jachetă impermeabilă, deoarece temperaturile și precipitațiile se pot schimba rapid.



4. Verificați prognoza meteo înainte de plecare și echipați-vă corespunzător.



5. Aveți frontala (lanternă de cap - n.r.) tot timpul în rucsac, chiar și pentru trasee scurte, deoarece ziua este mai scurtă și pot apărea situații neprevăzute.



6. Menajați bateria telefonului, pentru a putea anunța eventualele probleme sau pentru a cere informații utile dacă vă rătăciți. La temperaturi scăzute, bateria se descarcă mai repede.



7. Dacă mergeți pe trasee necunoscute sau mai lungi, anunțați salvamontiștii sau cereți un sfat înainte de plecare, pentru ca aceștia să știe că sunteți pe traseu și să poată interveni în caz de nevoie.