În ultimii zeci de ani, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a jucat, cel puțin oficial, un rol în sprijinirea dezvoltării economice, politice și sociale în diverse colțuri ale lumii. De la programele de asistență umanitară la inițiativele de promovare a democrației, USAID a fost adesea văzută ca un simbol al ajutoarelor internaționale din partea Statelor Unite. Cu toate acestea, o analiză mai profundă a activităților USAID relevă o serie de controverse, în special în ceea ce privește legăturile sale cu organizații influente precum cele fondate de George Soros.

Odată înscăunat ca președinte SUA, Donald Trump a pornit un adevărat război împotriva agenției și este decis să îi pună lacăt pe ușă.

„Vineri, 7 februarie 2025, la ora 23:59 (EST), tot personalul angajat direct de USAID va fi plasat în concediu administrativ la nivel global”, a precizat un anunț publicat pe site-ul USAID, care nu mai funcționează din weekend.

USAID are peste 10.000 de angajați, dintre care aproximativ două treimi lucrează în străinătate, potrivit Serviciului de cercetare al Congresului (CRS). Agenția are mai mult de 60 de misiuni naționale și regionale.

În tot acest timp cât agenția a fost activă, mai multe surse media independente au dezvăluit o serie de acțiuni controversate ale acesteia.

Un document din 1993 vehiculat pe rețelele de socializare arată cum USAID a fost de zeci de ani sursa de finanțare pentru rețeaua globală a organizațiilor non-profit ale lui George Soros.

În contextul războiului din Ucraina, mass-media internațională a dezvăluit detalii surprinzătoare despre costurile vizitelor starurilor de la Hollywood în țara afectată de conflict. Se pare că aceste vizite nu au fost motivate doar de dorința de a oferi sprijin umanitar, ci și de recompense financiare substanțiale provenite din buzunarele contribuabililor americani.

Potrivit unui raport publicat de E! PortalNews, agenția SUA pentru dezvoltare internațională (USAID) a fost responsabilă pentru finanțarea acestor vizite celebre. În fruntea listei se află actrița Angelina Jolie, care a beneficiat de un onorariu impresionant de 20 de milioane de dolari pentru vizita sa în Ucraina. Aceasta sumă corespunde cu maximul pe care Jolie l-a câștigat vreodată pentru filmul „Salt”, lansat în 2010.

Pe locul al doilea se află Orlando Bloom, cunoscut din francizele „Pirates of the Caribbean” și „Lord of the Rings”, care a câștigat 8 milioane de dolari pentru apariția sa în Ucraina. Sean Penn, celebrul actor care a înmânat un Oscar președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, a primit 5 milioane de dolari, în timp ce Ben Stiller a încasat 4 milioane. Jean-Claude Van Damme, cunoscut pentru filmele sale de acțiune, a fost cel mai puțin plătit, cu un onorariu de 1,5 milioane de dolari.

Cum a fost ACAPARATĂ România de rețeaua lui George Soros. Legătura dintre GDS și Fundația Soros: sume fabuloase aruncate în joc

Jurnalistul Ian Miles Cheong a postat pe pagina oficială de socializare „Banii USAID au fost folosiți pentru a transforma România într-un stat marionetă controlat de stângaci. Ei chiar au anulat alegerile recente, când publicul a încercat să scape țara din strânsoarea lor.”

De curând, jurnalista Iosefina Pascal a atras atenția despre armonizarea sistemului judiciar din România prin USAID și ONG-ul Freedom House Soros.

„Plăți mari au venit și în ultimii ani! Așa au reușit globaliștii susținuți de Soros să instaleze oficiali corupți în funcție și să-i șantajeze pentru a se supune.

Macovei, fostul ministru al Justiției, a fost de fapt o persoană extrem de coruptă și un fost procuror comunist.

Ea a fost condamnată la muncă în folosul comunității pentru că a provocat vătămări corporale grave unui motociclist în timp ce conducea”, a scris jurnalista pe pagina sa de socializare.

Jurnalista a dezvăluit că o judecătoare CCR a fost membru în conducerea unui ONG finanțat de Soros și de USAID:

În cadrul emisiunii a fost prezentată și o pagină din CV-ul lui Daniel David, actualul ministru al Educației, în care menționează legătura acestuia cu organizațiile lui Soros:

Donald Trump intenționează să includă USAID, principala agenție umanitară a Washingtonului care distribuie ajutoare în valoare de miliarde de dolari în străinătate, în Departamentul de Stat și să desființeze efectiv agenția ca entitate independentă.

Luni, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că a preluat șefia interimară a USAID, spunând că agenția este „complet lipsită de reacție” și acuzând personalul de acolo că „nu dorește să răspundă la întrebări simple” despre programele derulate.

Într-o scrisoare, acesta a informat Congresul cu privire la iminenta reorganizare a agenției, afirmând că unele părți ale USAID ar putea fi absorbite de Departamentul de Stat, iar restul ar putea fi desființate.

